Le printemps des poètes lectures musicales Route de Giens Hyères
Le printemps des poètes lectures musicales Route de Giens Hyères samedi 14 mars 2026.
Le printemps des poètes lectures musicales
Route de Giens La Capte Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
20h30 Tout l’or des nuits avec Gwendoline Soublin et Vincent Hours
22h30 Le sens de la marche avec Hervé Passamar, saxophone , Nico Morcillo, Guitares et synthés, Arnaud Maguet, synthés, Simone Hérault et Titouan Huitric
.
Route de Giens La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 36 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le printemps des poètes: musical readings
8:30pm: Tout l’or des nuits with Gwendoline Soublin and Vincent Hours
10:30pm: Le sens de la marche with Hervé Passamar, saxophone, Nico Morcillo, guitars and synths, Arnaud Maguet, synths, Simone Hérault and Titouan Huitric
L’événement Le printemps des poètes lectures musicales Hyères a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Provence Méditerranée