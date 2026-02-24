Le printemps des poètes lectures musicales Route de Giens Hyères

Le printemps des poètes lectures musicales

Route de Giens La Capte Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

20h30 Tout l’or des nuits avec Gwendoline Soublin et Vincent Hours

22h30 Le sens de la marche avec Hervé Passamar, saxophone , Nico Morcillo, Guitares et synthés, Arnaud Maguet, synthés, Simone Hérault et Titouan Huitric

.

Route de Giens La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 36 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le printemps des poètes: musical readings

8:30pm: Tout l’or des nuits with Gwendoline Soublin and Vincent Hours

10:30pm: Le sens de la marche with Hervé Passamar, saxophone, Nico Morcillo, guitars and synths, Arnaud Maguet, synths, Simone Hérault and Titouan Huitric

L’événement Le printemps des poètes lectures musicales Hyères a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Provence Méditerranée