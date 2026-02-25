Le Printemps des Poètes Les animations Angoulême
Le Printemps des Poètes Les animations Angoulême vendredi 13 mars 2026.
Angoulême Charente
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-29
2026-03-13
Porté par l’association culturelle En Voix des Mots, l’événement célèbre la liberté à travers les mots et les arts. Poésie, photographie, peinture, danse, slam, spectacles et performances viendront tisser un fil artistique vibrant et engagé.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Supported by the En Voix des Mots cultural association, the event celebrates freedom through words and the arts. Poetry, photography, painting, dance, slam, shows and performances will weave a vibrant and committed artistic thread.
