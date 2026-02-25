Le Printemps des Poètes Les animations

Angoulême Charente

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-29

2026-03-13

Porté par l’association culturelle En Voix des Mots, l’événement célèbre la liberté à travers les mots et les arts. Poésie, photographie, peinture, danse, slam, spectacles et performances viendront tisser un fil artistique vibrant et engagé.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Supported by the En Voix des Mots cultural association, the event celebrates freedom through words and the arts. Poetry, photography, painting, dance, slam, shows and performances will weave a vibrant and committed artistic thread.

