Le printemps des poetes Maison Garbay Luglon

Le printemps des poetes

Maison Garbay 1 place de la grande lande Luglon Landes

La liberté n’a pas de frontière et la poésie non plus !

La La liberté. Force vive, déployée

Le Printemps des poètes vise à sensibiliser à la poésie, à encourager la lecture de poèmes et à susciter des rencontres entre poètes contemporains et public.

La liberté n’a pas de frontière et la poésie non plus !

Programme

Lecture découverte Poésie et poètes

Interventions

·Isabelle DELEMER et le Haïku

·Marie Paulle DENORME et Yolande leur poésie et leurs coups de cœur

·Francis DELEMER la liberté à travers ses poèmes et le Slam

Les poètes partageront leurs poèmes et lectures sur le thème de la liberté. Un moment poétique pour déconnecter du quotidien.

·Tocades du public qui pourra intervenir pour faire découvrir ou redécouvrir ses poètes préférés.

Soirée à partir de 20 h00.

Entrée libre et gratuite

Buvette

Restauration .

Maison Garbay 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 85 34 18 info@maisongarbay.fr

English : Le printemps des poetes

Freedom knows no borders? and neither does poetry!

Program

Poetry and poets discovery reading

Presentations

-Isabelle DELEMER and the Haïku

-Marie Paulle DENORME and Yolande: their poetry and their favorites

-Francis DELEMER: freedom through his poems and Slam

