Le Printemps des Poètes Route des Serres Saint-Paul-de-Vence
Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
La médiathèque accueille un atelier slam-poésie à l’occasion du Printemps des Poètes.
Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 mediatheque@saint-pauldevence.fr
English :
The mediatheque is hosting a slam-poetry workshop to mark Printemps des Poètes.
