LE PRINTEMPS DES POÈTES SCÈNE OUVERTE POÉSIE BP 37 Pézenas

LE PRINTEMPS DES POÈTES SCÈNE OUVERTE POÉSIE

BP 37 4 place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque Edmond Charlot a le plaisir d’ouvrir son espace à tous ceux qui écrivent, déclament et aiment la poésie le vendredi 27 mars à 18h30

Créé en 1999 par Emmanuel Hoog et André Velter afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l’extrême vitalité de la poésie, Le Printemps des Poètes est devenu un rendez-vous majeur, qui transmue le mois de mars en une vaste chambre d’écho poétique.

Inscrivez-vous pour participer ou venez en accès libre pour écouter.

Avec la participation de Florent Favier Paradis (publié chez Gilletta Editions), Les Croqueuses de livres, les élèves du Lycée Jean Moulin entre autres !

Public adulte à partir de 12 ans. .

BP 37 4 place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98

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English :

As part of Printemps des Poètes, the Edmond Charlot multimedia library is pleased to open its doors to all those who write, declaim and love poetry on Friday, March 27 at 6:30 p.m

L’événement LE PRINTEMPS DES POÈTES SCÈNE OUVERTE POÉSIE Pézenas a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34