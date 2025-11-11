LE PRINTEMPS DES POETES Médiathèque Sucé-sur-Erdre

LE PRINTEMPS DES POETES

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-01

La poésie sous toutes ses formes.

La Médiathèque s’associe à cette manifestation nationale et internationale .

English :

Poetry in all its forms.

German :

Poesie in all ihren Formen.

Italiano :

La poesia in tutte le sue forme.

Espanol :

Poesía en todas sus formas.

L’événement LE PRINTEMPS DES POETES Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays Erdre Canal Forêt