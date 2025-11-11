Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE PRINTEMPS DES POETES Médiathèque Sucé-sur-Erdre

LE PRINTEMPS DES POETES Médiathèque Sucé-sur-Erdre dimanche 1 mars 2026.

LE PRINTEMPS DES POETES

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-31

Date(s) :
2026-03-01

La poésie sous toutes ses formes.
La Médiathèque s’associe à cette manifestation nationale et internationale   .

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21 

English :

Poetry in all its forms.

German :

Poesie in all ihren Formen.

Italiano :

La poesia in tutte le sue forme.

Espanol :

Poesía en todas sus formas.

L’événement LE PRINTEMPS DES POETES Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays Erdre Canal Forêt