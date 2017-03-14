Le printemps des poètes Médiahèque Municipale Verneuil d’Avre et d’Iton
Le printemps des poètes Médiahèque Municipale Verneuil d’Avre et d’Iton samedi 14 mars 2026.
Le printemps des poètes
Médiahèque Municipale 620 rue de la madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Début : 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-14 2026-03-21
À l’occasion du Printemps des poètes la médiathèque Jérôme Carcopino organise des animations.
* Samedi 14 mars à 17h
Soirée d’ouverture avec un spectacle poétique sur le thème de la liberté .
Entrée libre Public adulte
* Samedi 21 mars à 17h
Lecture et quizz poétique par Lire et Faire Lire Sud Eure
Entrée libre. Public adulte .
Médiahèque Municipale 620 rue de la madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 30 76
