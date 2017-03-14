Le printemps des poètes Médiahèque Municipale Verneuil d’Avre et d’Iton

Le printemps des poètes

Médiahèque Municipale 620 rue de la madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

À l’occasion du Printemps des poètes la médiathèque Jérôme Carcopino organise des animations.

* Samedi 14 mars à 17h

Soirée d’ouverture avec un spectacle poétique sur le thème de la liberté .

Entrée libre Public adulte

* Samedi 21 mars à 17h

Lecture et quizz poétique par Lire et Faire Lire Sud Eure

Entrée libre. Public adulte .

Médiahèque Municipale 620 rue de la madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 30 76

