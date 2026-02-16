Le printemps des poètes Salle de l’Auditoire Aux Halles Vézelise

Le printemps des poètes

Salle de l’Auditoire Aux Halles Place du Général Leclerc Vézelise Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-14 2026-03-21

Dans la salle classée de l’Auditoire, le Grenier des Halles reçoit pour la 4ème édition de Le printemps des poètes , Malika Boustol, artiste calligraphe, pour une exposition autour de ses travaux. Elle fera un atelier sur place pour présenter son travail.

Des poèmes sur le thème de 2026 La liberté. Force vive, déployée. seront également inclus dans l’exposition.

L’atelier pour les enfants des écoles se fera sur le thème de la calligraphie, animé par Malika Boustol pour les classes de CE2, CM1 et CM2 et par Marie Crépin-Nicolas pour les classes du CP au CE1.

Le récital du samedi 21 mars est sur réservation.Tout public

Salle de l’Auditoire Aux Halles Place du Général Leclerc Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 08 64

English :

For the 4th edition of Le printemps des poètes , Grenier des Halles welcomes calligrapher Malika Boustol to the listed room of the Auditoire for an exhibition of her work. She will be holding an on-site workshop to present her work.

Poems on the 2026 theme La liberté. Force vive, déployée will also be included in the exhibition.

The workshop for schoolchildren will be on the theme of calligraphy, led by Malika Boustol for CE2, CM1 and CM2 classes, and by Marie Crépin-Nicolas for CP to CE1 classes.

The recital on Saturday March 21 is by reservation only.

