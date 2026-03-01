Le printemps des Préventives Bletterans

Le printemps des Préventives

Gymnase, pleine de jeux et accueil de loisir Bletterans Jura

Bletterans accueille Le Printemps des Préventives , une journée gratuite d’animations, de rencontres et de découvertes autour du sport, du bien-être et de la prévention.

De 10h à 20h, jeunes et familles pourront participer à de nombreuses activités initiation BMX avec un membre de l’équipe de France, mur d’escalade, tir à l’arc, bubble foot, judo, ateliers créatifs et activités pour enfants.

La journée proposera également des ateliers bien-être (yoga, pilates, sophrologie) et une conférence-show originale sur l’addiction aux écrans, ponctuée par des démonstrations de BMX par le rider Joris Bretagnolles.

Pour clôturer l’événement, la slameuse Chloé M. montera sur scène pour un concert plein d’émotions.

Animations gratuites, restauration sur place et aire de pique-nique. .

