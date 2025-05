Le Printemps des P’tites Pousses Bébé bouquine – Centre social Colucci Montélimar, 4 juin 2025 10:00, Montélimar.

Drôme

Le Printemps des P’tites Pousses Bébé bouquine Centre social Colucci 8 avenue Stéphane Mallarmé Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 10:00:00

fin : 2025-06-04 11:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Des histoires pleines de surprises, comptines et jeux de doigts, pour le plaisir des tout-petits ! Évènement organisé dans le cadre du Printemps des P’tites Pousses.

.

Centre social Colucci 8 avenue Stéphane Mallarmé

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Stories full of surprises, nursery rhymes and fingerplays, for toddlers to enjoy! Event organized as part of Printemps des P’tites Pousses.

German :

Geschichten voller Überraschungen, Reime und Fingerspiele, die den Kleinsten viel Freude bereiten! Die Veranstaltung findet im Rahmen des « Printemps des P’tites Pousses » statt.

Italiano :

Storie piene di sorprese, filastrocche e giochi con le dita per la gioia dei più piccoli! Evento organizzato nell’ambito del Printemps des P’tites Pousses.

Espanol :

Cuentos llenos de sorpresas, canciones infantiles y juegos de dedos para deleitar a los más pequeños Evento organizado en el marco del Printemps des P’tites Pousses.

L’événement Le Printemps des P’tites Pousses Bébé bouquine Montélimar a été mis à jour le 2025-05-09 par Montélimar Tourisme Agglomération