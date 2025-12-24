Le Printemps des Rillettes, Le Mans

Le Printemps des Rillettes

Divers lieux Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-29

2026-03-20

9ème édition du festival des Rillettes, partout en Sarthe et dans le monde !

Du vendredi 20 au dimanche 29 mars 2026, on va fêter les Rillettes, partout en Sarthe … et dans le Monde !

Le Printemps des Rillettes, c’est la fête des Rillettes. Au moins 72 animations locales et événements officiels font se rencontrer tous ceux et celles qui aiment ou font cette spécialité de la Sarthe. Associations, commerçants, entreprises, collectivités et particuliers, tout le monde peut participer et créer la fête. .

Divers lieux Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 58 58 printempsdesrillettes@gmail.com

English :

9th edition of the Rillettes festival, all over Sarthe and the world!

