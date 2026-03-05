Le Printemps des Sonneurs 28ème édition Ville de Brest Brest

Le Printemps des Sonneurs 28ème édition

Ville de Brest Centre-ville Brest Finistère

Chaque année, au cœur de la rade, Printemps des sonneurs fait vibrer Brest au rythme des cornemuses et bombardes. Véritable célébration de la culture bretonne, cet événement emblématique rassemble des sonneurs venus de toute la région pour partager un patrimoine musical vivant, festif et profondément enraciné dans l’âme du territoire.

Entre défilés hauts en couleur, concerts en plein air et animations traditionnelles, le centre-ville se transforme en scène à ciel ouvert, offrant aux visiteurs une immersion authentique dans l’ambiance chaleureuse et conviviale de la Bretagne. Que vous soyez passionné de musique, curieux de traditions ou simplement en quête d’une expérience unique en bord de mer, c’est le rendez-vous incontournable.

Informations pratiques

Retrouvez la programmation complète en ligne.

Organisé par la ville de Brest, la fédération Sked, le centre breton d’art populaire, le conservatoire de musique et la kevrenn Brest Sant Mark. .

