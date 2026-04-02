Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau

Fontainebleau

Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026

Route d’Orléans, RN 152 Le Grand Parquet Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-16

Le Grand Parquet de Fontainebleau accueille en avril 2026,pour la 1ère fois, l’unique CDIO5* de France.Embarquez pour 4 jours d’adrénaline,au cœur de cet évènement incontournable de la discipline, où s’affronteront les meilleurs cavaliers internationaux.

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Route d’Orléans, RN 152 Le Grand Parquet Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 23 42 87 contact@grandparquet.com

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English : Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026

In April 2026, the Grand Parquet de Fontainebleau will be hosting France’s only CDIO5* for the 1st time. 4 days of adrenaline-packed action at the heart of this not-to-be-missed event, where the best international riders will be competing.

L’événement Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Fontainebleau a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau