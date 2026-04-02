Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau
Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau jeudi 16 avril 2026.
Fontainebleau
Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026
Route d’Orléans, RN 152 Le Grand Parquet Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-16
Le Grand Parquet de Fontainebleau accueille en avril 2026,pour la 1ère fois, l’unique CDIO5* de France.Embarquez pour 4 jours d’adrénaline,au cœur de cet évènement incontournable de la discipline, où s’affronteront les meilleurs cavaliers internationaux.
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Route d’Orléans, RN 152 Le Grand Parquet Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 23 42 87 contact@grandparquet.com
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English : Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026
In April 2026, the Grand Parquet de Fontainebleau will be hosting France’s only CDIO5* for the 1st time. 4 days of adrenaline-packed action at the heart of this not-to-be-missed event, where the best international riders will be competing.
L’événement Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Fontainebleau a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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