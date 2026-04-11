Laure-Minervois

LE PRINTEMPS DES VIGNERONS

Laure-Minervois Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le Printemps des Vignerons revient pour sa 2ème édition.

Le Cellier Lauran Cabaret vous donne rendez-vous pour une soirée festive et gourmande au cœur du Minervois !

Au programme une soirée festive et gourmande au Cellier Lauran Cabaret avec l’ambiance de Guy Lacroux à l’accordéon.

Menu terroir

Entrée conviviale par la Maison Dos Santos Traiteur.

Cochon à la broche et pommes de terre grenailles Ferme Élevage Puech

Fromage, et tarte aux pommes de la Boulangerie de Rieux-Minervois

27€ adulte | 12€ enfant (-10 ans)

Bar à vins sur place (boissons non incluses)

Réservation obligatoire avant le 1er avril

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Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 4 68 26 16 02

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English :

The Printemps des Vignerons is back for its 2nd edition.

The Cellier Lauran Cabaret invites you to a festive, gourmet evening in the heart of the Minervois!

On the program: a festive, gourmet evening at the Cellier Lauran Cabaret with Guy Lacroux on accordion.

Local menu

Convivial starter by Maison Dos Santos Traiteur.

Spit-roasted pig with grilled potatoes ? Ferme Élevage Puech

Cheese and apple pie from Boulangerie de Rieux-Minervois

27? adult | 12? child (-10 yrs)

Wine bar on site (drinks not included)

Reservations required before April 1

L’événement LE PRINTEMPS DES VIGNERONS Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT