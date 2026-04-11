LE PRINTEMPS DES VIGNERONS Laure-Minervois
LE PRINTEMPS DES VIGNERONS Laure-Minervois samedi 11 avril 2026.
Laure-Minervois
LE PRINTEMPS DES VIGNERONS
Laure-Minervois Aude
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le Printemps des Vignerons revient pour sa 2ème édition.
Le Cellier Lauran Cabaret vous donne rendez-vous pour une soirée festive et gourmande au cœur du Minervois !
Au programme une soirée festive et gourmande au Cellier Lauran Cabaret avec l’ambiance de Guy Lacroux à l’accordéon.
Menu terroir
Entrée conviviale par la Maison Dos Santos Traiteur.
Cochon à la broche et pommes de terre grenailles Ferme Élevage Puech
Fromage, et tarte aux pommes de la Boulangerie de Rieux-Minervois
27€ adulte | 12€ enfant (-10 ans)
Bar à vins sur place (boissons non incluses)
Réservation obligatoire avant le 1er avril
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Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 4 68 26 16 02
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English :
The Printemps des Vignerons is back for its 2nd edition.
The Cellier Lauran Cabaret invites you to a festive, gourmet evening in the heart of the Minervois!
On the program: a festive, gourmet evening at the Cellier Lauran Cabaret with Guy Lacroux on accordion.
Local menu
Convivial starter by Maison Dos Santos Traiteur.
Spit-roasted pig with grilled potatoes ? Ferme Élevage Puech
Cheese and apple pie from Boulangerie de Rieux-Minervois
27? adult | 12? child (-10 yrs)
Wine bar on site (drinks not included)
Reservations required before April 1
L’événement LE PRINTEMPS DES VIGNERONS Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT