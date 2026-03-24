Le Printemps des Vignerons

Place Saint-Louis Périgueux Dordogne

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Il est encore temps de noter dans votre agenda les dates de notre salon de producteurs, LE PRINTEMPS DES VIGNERONS. Il s’agit de la 7ème édition cette année !

Une grosse cinquantaine de producteurs de toute la France (et même 3 domaines Italiens représentés) se sont donnés rendez-vous Place St Louis à Périgueux.

Notez les dates 27 et 28 mars.

Vendredi 27 mars de 15h à 20h.

Samedi 28 mars de 9h30 à 18h.

Tarif: 6euros. .

Place Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65

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English : Le Printemps des Vignerons

L’événement Le Printemps des Vignerons Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux