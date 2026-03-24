Le Printemps des Vignerons Périgueux
Le Printemps des Vignerons Périgueux vendredi 27 mars 2026.
Le Printemps des Vignerons
Place Saint-Louis Périgueux Dordogne
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
Il est encore temps de noter dans votre agenda les dates de notre salon de producteurs, LE PRINTEMPS DES VIGNERONS. Il s’agit de la 7ème édition cette année !
Une grosse cinquantaine de producteurs de toute la France (et même 3 domaines Italiens représentés) se sont donnés rendez-vous Place St Louis à Périgueux.
Notez les dates 27 et 28 mars.
Vendredi 27 mars de 15h à 20h.
Samedi 28 mars de 9h30 à 18h.
Tarif: 6euros. .
Place Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65
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English : Le Printemps des Vignerons
L’événement Le Printemps des Vignerons Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux