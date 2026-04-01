Le printemps des Voisins Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain

Saint-Urbain

Le printemps des Voisins

Lieu-dit Trévarn Brasserie de Trévarn Saint-Urbain Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 21:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17

Parce qu’entre le Paul Art’s et la Brasserie de Trévarn, il n’y a pas qu’une rivière qui coule, il y a surtout une amitié et une passion commune pour les bonnes choses. Pour fêter ça, on vous a concocté un voyage sonore de 48h au cœur de notre quartier .

Au Paul Art’s DAOULAS le 16 Avril à 21H00

On commence les festivités au bistrot ! Venez vibrer au son de Gombo Chaoui.

Jacotte Recollin (chant/Violon) Manolo Gonzalez (guitare/chant) & Johnny Montreuil (chant/contrebasse) 3 personnalités réunis autours d’une passion commune pour la musique cajun. Jusque dans le fin fond de la Louisiane Jacotte et Manolo ont joué avec la famille Savoy, Cédric Watson, Corey Ledey, et autres Bobby Michaud.. Johnny a croisé leur route à Montreuil et un trio aussi puissant que atypique a pris la route depuis 3 années déjà.

À la Brasserie de Trévarn SAINT URBAIN le 17 Avril à 18HOO

On traverse le pont pour se retrouver dans la cour de la Ferme de Trévarn pour notre Super Marché Festif nous accueuillons Dik Banovitch

Grandir à Chicago dans les années 1960, Dik Banovich a été profondément marqué par le blues, le swing et divers styles de guitare américaine. Son jeu combine avec brio les aspects traditionnels et contemporains du fingerstyle blues, offrant une technique de picking vibrante et dynamique.

Depuis cinq décennies, Dik présente son mélange unique de roots acoustique et de blues lors de nombreux concerts et festivals sur certaines des plus belles scènes d’Europe, dans des festivals et des clubs, à travers le Royaume-Uni et l’Europe, avec ses tournées les plus récentes en Espagne, au Portugal, en Croatie, en Estonie et en Finlande, et bien sûr en France où il vit. .

Lieu-dit Trévarn Brasserie de Trévarn Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 82 29 70 30

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English : Le printemps des Voisins

L’événement Le printemps des Voisins Saint-Urbain a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS