Le Printemps des Zen’ergies TARBES Tarbes

Le Printemps des Zen’ergies

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Good vibes à Tarbes Expo !

Après trois éditions couronnées de succès, le Printemps des Zen’ergies revient pour célébrer l’arrivée du printemps !

Deux jours pour faire le plein de bonnes ondes et accueillir la saison avec sérénité.

Horaires

Samedi 22 mars 10h 20h

Dimanche 23 mars 10h 19h

Au programme

– Mieux-être, médiumnité, arts divinatoires

– Des conférences, ateliers et rencontres avec des exposants passionnés.

INVITÉES D’HONNEUR

– Cécile Marx, humoriste > Samedi 21 mars Spectacle Le dico de Cécile Marx + échanges & dédicaces

– Nathalie Marquay-Pernaut, auteure et comédienne > Dimanche 22 mars Conférence Quand l’âme continue de parler et nous guide

> Infos & Billetterie sur le site internet (voir bloc Coordonnées) ou sur place lors de l’événement

Et ce n’est pas tout ! Votre billet vous donnera également accès au salon organisé en parallèle les Journées du Bien-Être Animal, dédiées au bien-être de vos compagnons à deux ou quatre pattes.

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30

English :

Good vibes at Tarbes Expo!

After three successful editions, Printemps des Zen?ergies returns to celebrate the arrival of spring!

Two days to fill up on good vibes and welcome the season with serenity.

Timetable

Saturday March 22: 10am ? 20h

Sunday, March 23: 10 am ? 19h

Program:

– Wellness, mediumship, divinatory arts

– Conferences, workshops and meetings with passionate exhibitors.

SPECIAL GUESTS

– Cécile Marx, humorist > Saturday March 21: Show Le dico de Cécile Marx + discussions & dedications

– Nathalie Marquay-Pernaut, author and actress > Sunday March 22: Conference When the soul continues to speak and guide us

> Info & Tickets on the website (see Contact block) or on site at the event

And that’s not all! Your ticket will also give you access to the parallel event: the Journées du Bien-Être Animal, dedicated to the well-being of your two- or four-legged companions.

