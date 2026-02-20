Le Printemps des Zen’ergies TARBES Tarbes
Le Printemps des Zen’ergies TARBES Tarbes samedi 21 mars 2026.
Le Printemps des Zen’ergies
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Good vibes à Tarbes Expo !
Après trois éditions couronnées de succès, le Printemps des Zen’ergies revient pour célébrer l’arrivée du printemps !
Deux jours pour faire le plein de bonnes ondes et accueillir la saison avec sérénité.
Horaires
Samedi 22 mars 10h 20h
Dimanche 23 mars 10h 19h
Au programme
– Mieux-être, médiumnité, arts divinatoires
– Des conférences, ateliers et rencontres avec des exposants passionnés.
INVITÉES D’HONNEUR
– Cécile Marx, humoriste > Samedi 21 mars Spectacle Le dico de Cécile Marx + échanges & dédicaces
– Nathalie Marquay-Pernaut, auteure et comédienne > Dimanche 22 mars Conférence Quand l’âme continue de parler et nous guide
> Infos & Billetterie sur le site internet (voir bloc Coordonnées) ou sur place lors de l’événement
Et ce n’est pas tout ! Votre billet vous donnera également accès au salon organisé en parallèle les Journées du Bien-Être Animal, dédiées au bien-être de vos compagnons à deux ou quatre pattes.
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30
English :
Good vibes at Tarbes Expo!
After three successful editions, Printemps des Zen?ergies returns to celebrate the arrival of spring!
Two days to fill up on good vibes and welcome the season with serenity.
Timetable
Saturday March 22: 10am ? 20h
Sunday, March 23: 10 am ? 19h
Program:
– Wellness, mediumship, divinatory arts
– Conferences, workshops and meetings with passionate exhibitors.
SPECIAL GUESTS
– Cécile Marx, humorist > Saturday March 21: Show Le dico de Cécile Marx + discussions & dedications
– Nathalie Marquay-Pernaut, author and actress > Sunday March 22: Conference When the soul continues to speak and guide us
> Info & Tickets on the website (see Contact block) or on site at the event
And that’s not all! Your ticket will also give you access to the parallel event: the Journées du Bien-Être Animal, dedicated to the well-being of your two- or four-legged companions.
L’événement Le Printemps des Zen’ergies Tarbes a été mis à jour le 2026-02-18 par OT de Tarbes|CDT65