Le Printemps du 1er roman, de la BD et de l’Edition Locale – Roscoff, 24 mai 2025 11:00, Roscoff.

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

2025-05-24

Salon littéraire toute la journée, Salle d’animation du Casino de Roscoff, Groupe Tranchant.

À l’issue du Salon du Printemps du 1er Roman, de la BD et de l’Édition Locale, prolongez la magie des mots autour d’une table conviviale.

Dès 19h45 Dîner-débat littéraire sur réservation avec Julien Aime, auteur et parrain du jour.

Rendez-vous au restaurant Le Hublot pour un dîner-débat littéraire où auteurs, lecteurs, se retrouvent pour échanger, et débattre.

Partagez vos coups de cœur, vos découvertes, vos questions… dans une atmosphère chaleureuse et gourmande. .

Casino Groupe Tranchant

Roscoff 29680 Finistère Bretagne

