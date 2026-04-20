Roscoff

Le Printemps du 1er roman, de la BD et de l’Edition Locale

Casino Groupe Tranchant Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 13:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Salon littéraire toute la journée, Salle d’animation du Casino de Roscoff, Groupe Tranchant. (2eme édition).

Partagez vos coups de cœur, vos découvertes, vos questions… dans une atmosphère chaleureuse et gourmande.

Dès 19h45 , le samedi, Dîner débat littéraire sur réservation sur le site internet du Casino. (30€/pers.) .

Casino Groupe Tranchant Roscoff 29680 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le Printemps du 1er roman, de la BD et de l’Edition Locale Roscoff a été mis à jour le 2026-04-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX