Le Printemps du Cinéma à La Lanterne Cinéma La Lanterne Bègles

Le Printemps du Cinéma à La Lanterne 23 et 25 mars Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif unique : 5€ à toutes les séances

Début : 2025-03-23T10:00:00 – 2025-03-23T23:00:00

Fin : 2025-03-25T14:00:00 – 2025-03-25T23:00:00

Tarif unique de 5 € pour toutes les séances (sauf tarif réduit plus avantageux) !

Les films à l’affiche : Le Secret de Kheops / A real pain / A bicyclette / La Mer au loin / Prima la vita / Bonjour l’asile / Queer / When the light breaks / Black dog / Les feux sauvages

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Printemps du cinéma