LE PRINTEMPS DU CINEMA Cinéma du TNB Rennes 22 – 24 mars Ille-et-Vilaine

Du 22 au 24 mars. 5€ pour toutes et tous à toutes les séances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T22:00:00.000+01:00

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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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