LE PRINTEMPS DU CINEMA Cinéma du TNB Rennes
LE PRINTEMPS DU CINEMA Cinéma du TNB Rennes dimanche 22 mars 2026.
LE PRINTEMPS DU CINEMA Cinéma du TNB Rennes 22 – 24 mars Ille-et-Vilaine
Du 22 au 24 mars. 5€ pour toutes et tous à toutes les séances
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-22T13:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-24T22:00:00.000+01:00
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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine