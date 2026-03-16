LE PRINTEMPS DU CINEMA Cinéma du TNB Rennes

LE PRINTEMPS DU CINEMA Cinéma du TNB Rennes

LE PRINTEMPS DU CINEMA Cinéma du TNB Rennes dimanche 22 mars 2026.

LE PRINTEMPS DU CINEMA Cinéma du TNB Rennes 22 – 24 mars Ille-et-Vilaine

Du 22 au 24 mars. 5€ pour toutes et tous à toutes les séances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-22T13:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-24T22:00:00.000+01:00

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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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