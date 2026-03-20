Le Printemps du Cinéma Digoin
Le Printemps du Cinéma Digoin dimanche 22 mars 2026.
Le Printemps du Cinéma
Cinéma Majestic Digoin Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-22
Trois jours pour profiter du cinéma à tarif exceptionnel !
Du 22 au 24 mars, toutes les séances sont proposées à 5 €, l’occasion idéale de découvrir les nouveautés, de rattraper les films du moment et de vivre la magie du grand écran, seul, en famille ou entre amis !
Toutes nos séances sont disponibles sur notre site www.cinemas-panacea.fr .
Cinéma Majestic Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 83 37 09 mediation.panacea@gmail.com
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English : Le Printemps du Cinéma
L’événement Le Printemps du Cinéma Digoin a été mis à jour le 2026-03-16 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III