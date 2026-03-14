Le printemps du cinéma Ciné Jeanne d’Arc Gourin
Le printemps du cinéma Ciné Jeanne d’Arc Gourin dimanche 22 mars 2026.
Le printemps du cinéma
Ciné Jeanne d’Arc 19 Rue Hugot-Derville Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-22
Durant ces 3 jours, le cinéma est très heureux d’accueillir l’ensemble des publics au tarif exceptionnel de 5 € la séance. .
Ciné Jeanne d’Arc 19 Rue Hugot-Derville Gourin 56110 Morbihan Bretagne
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L’événement Le printemps du cinéma Gourin a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan