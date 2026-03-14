Le printemps du cinéma Ciné Jeanne d’Arc Gourin

Le printemps du cinéma

Ciné Jeanne d’Arc 19 Rue Hugot-Derville Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-22

Durant ces 3 jours, le cinéma est très heureux d’accueillir l’ensemble des publics au tarif exceptionnel de 5 € la séance. .

Ciné Jeanne d’Arc 19 Rue Hugot-Derville Gourin 56110 Morbihan Bretagne

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L’événement Le printemps du cinéma Gourin a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan