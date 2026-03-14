Le Printemps du Cinéma Cinéma Magic Le Creusot

Le Printemps du Cinéma

Cinéma Magic 7 rue Hélène Boucher Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-22

Trois jours pour profiter du cinéma à tarif exceptionnel ! Du 22 au 24 mars, toutes les séances sont proposées à 5 €, l’occasion idéale de découvrir les nouveautés, de rattraper les films du moment et de vivre la magie du grand écran, seul, en famille ou entre amis ! Toutes nos séances sont disponibles sur notre site www.cinemas-panacea.fr. .

Cinéma Magic 7 rue Hélène Boucher Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté magic.creusot@gmail.fr

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English :

L’événement Le Printemps du Cinéma Le Creusot a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)