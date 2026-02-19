Le Printemps du Cinéma Rue Sellenick Les Andelys

Le Printemps du Cinéma

Le Printemps du Cinéma est de retour du 22 au 24 mars 2026

Au programme

5€ la séance (oui, seulement !)

Partout en France

Pour tout le monde

On se retrouve en salles ?

Le Printemps du Cinéma est organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64

