Le Printemps du Cinéma Rue Sellenick Les Andelys
Le Printemps du Cinéma est de retour du 22 au 24 mars 2026
Au programme
5€ la séance (oui, seulement !)
Partout en France
Pour tout le monde
On se retrouve en salles ?
Le Printemps du Cinéma est organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64
