C’est le bon plan ciné à ne pas rater !

Pendant 3 jours, toutes les séances sont à 5 € : l’occasion parfaite de se faire une toile sans se ruiner.

Blockbusters, films d’auteur, comédies ou docs… tout est à l’affiche, sans exception.

Le Printemps du Cinéma revient du 22 au 24 mars 2026 ! L’occasion unique pour tous les spectateurs de profiter en famille, entre amis ou en solo de l’expérience de la salle de cinéma, à un tarif unique de 5 euros la séance.

Du dimanche 22 mars 2026 au mardi 24 mars 2026 :

payant

Tarif unique de 5€ la séance (hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-22T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-25T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://www.printempsducinema.com/



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