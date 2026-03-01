Le printemps du cinéma
Le printemps du cinéma dimanche 22 mars 2026.
C’est le bon plan ciné à ne pas rater !
Pendant 3 jours, toutes les séances sont à 5 € : l’occasion parfaite de se faire une toile sans se ruiner.
Blockbusters, films d’auteur, comédies ou docs… tout est à l’affiche, sans exception.
Le Printemps du Cinéma revient du 22 au 24 mars 2026 ! L’occasion unique pour tous les spectateurs de profiter en famille, entre amis ou en solo de l’expérience de la salle de cinéma, à un tarif unique de 5 euros la séance.
Du dimanche 22 mars 2026 au mardi 24 mars 2026 :
payant
Tarif unique de 5€ la séance (hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T01:00:00+01:00
fin : 2026-03-25T00:59:59+01:00
Date(s) :
https://www.printempsducinema.com/