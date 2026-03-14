Le Printemps du cinéma

CGR Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-22

Pendant trois jours, profitez de vos films préférés sur grand écran à tarif exceptionnel. L’occasion idéale de (re)découvrir les sorties du moment, partager un bon moment en famille ou entre amis et faire le plein d’émotions au cinéma.



Comédies, films d’action, drames, films d’animation… il y en aura pour tous les goûts !

La programmation complète sera à retrouver au plus tard le lundi 16 mars le site internet du CGR Troyes et sur l’application CGR.



Ne manquez pas cet événement incontournable pour célébrer le cinéma ! 5 .

CGR Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Le Printemps du cinéma Troyes a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne