Le Printemps du cinéma Troyes
Le Printemps du cinéma Troyes dimanche 22 mars 2026.
Le Printemps du cinéma
CGR Troyes Troyes Aube
Tarif : – – Eur
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-22
Pendant trois jours, profitez de vos films préférés sur grand écran à tarif exceptionnel. L’occasion idéale de (re)découvrir les sorties du moment, partager un bon moment en famille ou entre amis et faire le plein d’émotions au cinéma.
Comédies, films d’action, drames, films d’animation… il y en aura pour tous les goûts !
La programmation complète sera à retrouver au plus tard le lundi 16 mars le site internet du CGR Troyes et sur l’application CGR.
Ne manquez pas cet événement incontournable pour célébrer le cinéma ! 5 .
CGR Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Le Printemps du cinéma Troyes a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne