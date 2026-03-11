Le Printemps du Cinéma Troyes

Le Printemps du Cinéma

CGR Troyes Troyes Aube

Tarif : – – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-24

2026-03-22

Au programme 5€* la séance (oui, seulement !), à toutes les séances, pour tout le monde !



On fête également le Printemps au comptoir confiserie avec une offre Printemps du Pop (possibilité d’acheter votre menu au même moment que votre place)



Un menu Mini Pop à seulement 5€ incluant un Pop-corn 105cl + boisson jusqu’à 50cl hors Powerade et Monster

Un menu Classic Pop à seulement 7€ inluant un Pop-corn 210cl + boisson jusqu’à 50cl hors Powerade et Monster

La programmation complète sera à retrouver au plus tard le lundi 16 mars sur notre site internet et sur l’application CGR.



Le Printemps du Cinéma est organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français en partenariat avec La Construction, Canal+, Allociné et Europe2.



*Tarif unique de 5 euros la séance dans tous les cinémas participant à l’opération et à toutes les séances du 22 mars au 24 mars 2026 inclus, hors majoration 3D et achat éventuel de lunettes 3D et hors contenus complémentaires. Complément de 4€ en salle premium ICE Theaters. Offre non cumulable avec d’autres avantages tarifaires. .

CGR Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 23 89 cgr.troyes@cgrcinemas.fr

