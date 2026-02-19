Le Printemps du Cinéma 4 Cinémas Theatre Vernon
Le Printemps du Cinéma est de retour du 22 au 24 mars 2026
Au programme
5€ la séance (oui, seulement !)
Partout en France
Pour tout le monde
On se retrouve en salles ?
Le Printemps du Cinéma est organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 45 81
