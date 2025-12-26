LE PRINTEMPS DU COURT-METRAGE, Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac

LE PRINTEMPS DU COURT-METRAGE

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Pour la 4ème édition, Jan Harlan, producteur de cinéma américain, proposera une nouvelle sélection, percutante comme à son habitude et d’actualité. Des oeuvres du monde entier, de jeunes cinéastes talentueux.

En présence de Jan Harlan

Jan Harlan (né à Karlsruhe, en Allemagne le 5 mai 1937) est un producteur de cinéma américain d’origine allemande. En 1957, il est l’assistant-réalisateur de Stanley Kubrick sur le film Les Sentiers de la gloire.

En 1958, il devient le beau-frère de Kubrick, qui épouse sa sœur Christiane Harlan.

Il est le neveu du réalisateur allemand Veit Harlan.

À partir de 1975, il est le producteur exécutif de la plupart des films de Kubrick. En 2000, il réalise le documentaire Stanley Kubrick une vie en image (Stanley Kubrick A Life in Pictures).

English : LE PRINTEMPS DU COURT-METRAGE

For the 4th edition, Jan Harlan, American film producer, will be presenting a new selection, as striking and topical as ever. Works from all over the world, by talented young filmmakers.

