Le Printemps du Département: balade pédagogique par la Société du Canal Seine-Nord Cléry-sur-Somme

Le Printemps du Département: balade pédagogique par la Société du Canal Seine-Nord

Pour accompagner la construction du Canal et compenser les impacts résiduels des travaux, la Société du Canal Seine-Nord Europe met en œuvre des aménagements destinés à favoriser la biodiversité et enrichir les habitats naturels.

La Société du Canal Seine-Nord propose une balade pédagogique afin de découvrir les aménagements environnementaux en cours de réalisation dans la Vallée de la Somme. 85 hectares font actuellement l’objet d’actions de restaurations écologiques en amont de la construction du Pont-Canal de la Somme.

Venez découvrir les travaux engagés qui ont pour objectif de préserver et de permettre le développement de nombreuses espèces animales et végétales des milieux aquatiques, humides et boisés.

Chaussures de randonnée recommandées, et prévoir une tenue adaptée aux conditions météo.

Réservation en cliquant sur site web dans la partie info et réservation .

1 Rue Anne Marie Vion Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

English :

To accompany the construction of the Canal and compensate for the residual impact of the works, the Société du Canal Seine-Nord Europe is implementing schemes designed to promote biodiversity and enrich natural habitats.

The Société du Canal Seine-Nord is offering an educational walk to discover the environmental improvements underway in the Somme Valley. Ecological restoration work is currently underway on 85 hectares of land, prior to the construction of the Somme Canal Bridge.

Come and discover the work underway, which aims to preserve and enable the development of numerous animal and plant species in aquatic, wetland and woodland environments.

Hiking shoes recommended, and weather-appropriate clothing.

To book, click on website in the info and booking section.

