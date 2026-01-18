Le Printemps du Disque Pavillon du Pin Galant Mérignac 14 et 15 mars Payante:3,00€ pour les deux jours-Gratuite moins de 16 ans

Salon du disque de collection

Cette convention du disque ou foire aux disques est une manifestation ouverte à tous que l’on soit acheteur (moyennant un prix d’entrée de 3,00€) ou vendeur (en réglant un montant de location de métrage).

Les exposants proposent sur leurs stands des disques vinyles, compact-discs, cassettes audio/video, dvd, papiers (magazines,livres, photos concernant la musique en général), disques introuvables, protections plastiques(pochettes,boîtiers). Ces produits peuvent être neufs ou d’occasion. Les prix pratiqués sont en général moins élevés que dans les boutiques; sauf, bien sûr, pour les disques rares (éditions limitées, collectors).

L’accès et le parking (gratuit) sont faciles.

Une petite restauration est au service du public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T18:00:00.000+01:00

leprintempsdudisque@orange.fr

Pavillon du Pin Galant 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde



