Le Printemps du Grand Âge

8 Rue du Champ de Mars Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Le tiers-lieu L’Assemblaye vous propose de célébrer les 25 ans de la Fondation Partage & Vie et le Printemps du Grand Âge. Une journée haute en couleurs vous attend ! Au programme ferme pédagogique des Droops, balade en calèche, stand gourmand et barbe à papa, ateliers artistiques avec Michelle Craquelin et le Studio de Virginie. .

8 Rue du Champ de Mars Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 86 08 06 virginie.fernandez@fondationpartageetvie.org

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English : Le Printemps du Grand Âge

L’événement Le Printemps du Grand Âge Yvetot a été mis à jour le 2026-03-28 par Yvetot Normandie Tourisme