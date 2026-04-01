Le Printemps du Grand Âge Yvetot
Le Printemps du Grand Âge Yvetot mercredi 15 avril 2026.
Le Printemps du Grand Âge
8 Rue du Champ de Mars Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Le tiers-lieu L’Assemblaye vous propose de célébrer les 25 ans de la Fondation Partage & Vie et le Printemps du Grand Âge. Une journée haute en couleurs vous attend ! Au programme ferme pédagogique des Droops, balade en calèche, stand gourmand et barbe à papa, ateliers artistiques avec Michelle Craquelin et le Studio de Virginie. .
8 Rue du Champ de Mars Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 86 08 06 virginie.fernandez@fondationpartageetvie.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Printemps du Grand Âge
L’événement Le Printemps du Grand Âge Yvetot a été mis à jour le 2026-03-28 par Yvetot Normandie Tourisme