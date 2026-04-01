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Le Printemps du Grand Âge Yvetot

Le Printemps du Grand Âge Yvetot mercredi 15 avril 2026.

Adresse : 8 Rue du Champ de Mars

Ville : 76190 Yvetot

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Printemps du Grand Âge

8 Rue du Champ de Mars Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Le tiers-lieu L’Assemblaye vous propose de célébrer les 25 ans de la Fondation Partage & Vie et le Printemps du Grand Âge. Une journée haute en couleurs vous attend ! Au programme ferme pédagogique des Droops, balade en calèche, stand gourmand et barbe à papa, ateliers artistiques avec Michelle Craquelin et le Studio de Virginie.   .

8 Rue du Champ de Mars Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 86 08 06  virginie.fernandez@fondationpartageetvie.org

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English : Le Printemps du Grand Âge

L’événement Le Printemps du Grand Âge Yvetot a été mis à jour le 2026-03-28 par Yvetot Normandie Tourisme