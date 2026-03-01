Le Printemps du Jeu Auzebosc
Le Printemps du Jeu Auzebosc samedi 14 mars 2026.
Le Printemps du Jeu
3 Résidence les Coquelicots Auzebosc Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
Le Printemps du Jeu revient à Auzebosc pour une 10e édition. Venez en famille ou entre amis partager un moment convivial autour de jeux pour tous les âges. Durant le week-end, des tournois seront également organisés pour les enfants avec des lots à gagner. Buvette sur place. .
3 Résidence les Coquelicots Auzebosc 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 13 48
