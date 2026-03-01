Le Printemps du Jeu

3 Résidence les Coquelicots Auzebosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Le Printemps du Jeu revient à Auzebosc pour une 10e édition. Venez en famille ou entre amis partager un moment convivial autour de jeux pour tous les âges. Durant le week-end, des tournois seront également organisés pour les enfants avec des lots à gagner. Buvette sur place. .

3 Résidence les Coquelicots Auzebosc 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 13 48

English : Le Printemps du Jeu

L’événement Le Printemps du Jeu Auzebosc a été mis à jour le 2026-03-05 par Yvetot Normandie Tourisme