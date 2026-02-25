LE PRINTEMPS DU JEU Puissalicon

LE PRINTEMPS DU JEU

23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault

Début : 2026-03-11

fin : 2026-05-30

Du 11 mars au 30 mai, la médiathèque vous invite à découvrir de nouveaux jeux de société grâce à l’aide du département (prêt de jeux aux médiathèques).

Les petits comme les grands sont invités à passer de bons moments entre amis ou en famille, autour de jeux comme Time’s up family, The game, Concept…

Les jeux sont accessibles uniquement sur place et aux horaires d’ouverture de la médiathèque

.

+33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

English :

From March 11 to May 30, the mediatheque invites you to discover new board games, thanks to the help of the département (loan of games to mediatheques).

Young and old alike are invited to spend some quality time with friends and family, playing games such as Time’s up family, The game, Concept…

Games are only available on site and during library opening hours

