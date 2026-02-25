Le printemps du lac Aureilhan

Le printemps du lac

Découvrez au rythme d’une balade guidée dans la réserve, le réveil du lac d’Aureilhan au printemps, l’activité de la faune et les premières plantes!

Prévoir des chaussures fermées, un chapeau et une tenue adaptée à la météo.

Toute la famille à partir de 2 ans avec porte-bébé. 20 personnes maximum.

Rendez vous parking de la mairie à Aureilhan

Réservation auprès de l’office de tourisme et inscriptions sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/

