Le Printemps du livre du Lerchenberg Lerchenberg Mulhouse 14 et 15 mars Entrée libre

Retrouvez à nouveau votre manifestation littéraire, « Le Printemps du livre du Lerchenberg », avec une bourse aux livres en tous genres et des auteurs locaux.

Retrouvez cette année la nouvelle édition de la manifestation littéraire du quartier de Dornach, « **Le Printemps du livre du Lerchenberg** », qui revient une fois encore pour mettre le livre et la littérature à l’honneur le **week-end du 14 et 15 mars** prochain.

Rendez-vous pour en profiter **au Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse, le **samedi 14 mars de 11h à 18h** et le **dimanche 15 mars de 10h à 17h**.

Vous pourrez tout d’abord assouvir votre soif de livres en tous genres avec une **grande Bourse aux livres**. Des beaux livres, vyniles, CD, DVD, BD et alsatiques seront également présents dans les bacs.

Des **auteurs locaux** seront également présents sur leurs stands pour vous présenter leurs ouvrages et vous proposer leurs dédicaces.

Les **Ateliers de Reliure Marchal et Sarel** seront également présents tout au long du week-end pour des **démonstrations de reliure, de dorure** à chaud sur cuir, ainsi que l’**exposition de diverses réalisations** et la vente de carnets de notes/agenda et divers articles de papeterie réalisés dans leurs ateliers.

Ils proposeront également des **ateliers d’initiation** pour 2 personnes sur leur stand tout le week-end.

Découvrez aussi l’association des **Donneurs de Voix** avec la **Bibliothèque sonore de Mulhouse** qui disposeront d’un stand lors du festival. Leur objectif est de permettre, à ceux qui ne le peuvent pas, de se plonger dans les livres, les revues et les journaux.

Les **Bibliothèques de Mulhouse** seront présentes sur le festival le **samedi après-midi de 14h à 17h** pour présenter **le patrimoine écrit et graphique** de la Bibliothèque municipale de Mulhouse à travers un échantillon de documents sortis des réserves dévoilant la diversité des collections patrimoniales.

Tout au long du week-end, profitez également de **diverses animations** autour du livre :

– samedi à 14h : **Lecture poétique « Echos lointains du Pacifique »** avec Alain Lincker et Michel Bourguet

– samedi à 16h : **Table ronde et dédicaces** avec les auteurs

– dimanche à 11h : **Conférence « L’histoire de l’Alsace à travers les polars »** avec Jean-Marie Stoerkel

– dimanche à 14h : **Grande dictée du Lerch** préparée et corrigée par Martine Hiebel

Une **buvette avec restauration, entre lasagnes et mille-feuilles comme les innombrables pages d’un livre**, sera également à votre disposition pour étancher votre soif et vous restaurer dans un espace de convivialité dédié animé en musique.

Nous accompagnerons les lecteurs par de nouvelles éditions gastronomiques, non seulement à lire mais surtout à déguster !

La buvette restera ouverte **le samedi jusqu’à 19h** afin de pouvoir vous restaurer.

Nous vous attendons donc avec plaisir pour fêter ensemble le printemps autour de la littérature et de la culture !

Entrée libre

Renseignements et inscriptions aux animations : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin



