Le Printemps du livre du Lerchenberg Mulhouse

Le Printemps du livre du Lerchenberg

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-15 16:00:00

2026-03-14 2026-03-15

Retrouvez cette année la nouvelle édition de la manifestation littéraire du quartier de Dornach, Le Printemps du livre du Lerchenberg , qui revient pour mettre le livre et la littérature à l’honneur. Bourse aux livres, présence d’auteurs locaux, démonstrations de reliure, animations… Présence de l’association des Donneurs de Voix avec la Bibliothèque sonore de Mulhouse et de la Bibliothèque de Dornach.

Buvette avec petite restauration.

Envie de faire le plein de lectures pour célébrer le printemps ? Venez flâner dans une grande bourse aux livres où vous pourrez dénicher des ouvrages en tous genres, pour tous les goûts et toutes les curiosités. Et parce que la culture se picore aussi ailleurs que dans les pages, vous trouverez également des beaux livres, des vinyles, CD, DVD, BD… sans oublier une belle sélection d’alsatiques dans les bacs.

Des auteurs locaux seront présents tout au long du week-end pour vous faire découvrir leurs ouvrages, échanger avec vous et proposer des séances de dédicaces. Et pour prolonger le plaisir, diverses animations autour du livre rythmeront ces deux journées.

Sur place, une buvette avec restauration vous permettra de faire une pause, de vous rafraîchir et de vous restaurer dans un espace convivial.

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

English :

Le Printemps du livre du Lerchenberg , the literary event in the Dornach district, is back again this year to put books and literature in the spotlight. Book fair, presence of local authors, bookbinding demonstrations, entertainment… Presence of the Association des Donneurs de Voix with the Mulhouse Sound Library and the Dornach Library.

Refreshment bar with snacks.

