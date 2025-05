LE PRINTEMPS DU PORT-BOYER organisé par Mme ELsé & Cie et les associations du quartier – Quartier Port-Boyer Nantes, 21 mai 2025 10:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 10:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Le 21 mai 2025 de 10h30 à 17h30, organisé par l’association Mme Elsé & Cie et les partenaires du quartier, Le Printemps du Port-Boyer est un événement intergénérationnel et festif autour de la nature, de l’Erdre et de l’écologie. ????????????????????Lectures, spectacles, déambulations artistiques, expositions et ateliers rythmeront cette journée dans le quartier de Port-Boyer à Nantes. ?????????????????????????Ce rendez-vous s’inscrit dans le cycle participatif des 4 saisons de Port-Boyer, porté par la compagnie et de nombreux partenaires locaux.Un moment joyeux, sensible et engagé à partager en famille. ???? Déroulé de l’événement : ????? Mercredi 21 Mai, 10h30-16h45, dans les allées du Port-Boyer et sur les bords de l’Erdre -?10h30-11H »Petites histoires et chansonnettes de printemps »> lectures très jeune public (1-4 ans) / à la ludobibliothèque de transition du CSC ACCOORD Port-Boyer ???? -?12h-14hAnimations ludiques continues (jeux de société, jeux d’adresse et jeux de construction) proposées par La sauce ludique, compagnie de jeu mobile> Tout public / à l’entrée du tunnel de Port-Boyer ???? – ?14h-14h30Ecologirl, échassière de la Compagnie Filou, conduit les habitant.e.s participant.e.s pour une déambulation écoresponsable et colorée autour du tri et de l’écologie !> Depuis la sortie du tunnel près du CSC ACCOORD Port-Boyer jusqu’aux bords de l’Erdre. ????? -? 14h30-15h :Animation du “club des Loutrons” de la Fédération des Ami.e.s de l’Erdre. Les Loutrons présenteront les oiseaux de l’Erdre (Hérons cendrés, Grands Cormorans, canards…) que chacun.e pourra observer à la longue vue et les jumelles> Tout public / sur les bords de l’Erdre???? -? 15h15-16h :Spectacle « Jardi’non, Jardi’nez » de Mme Elsé & Cie pour découvrir en chansons les petits secrets du jardin et se familiariser avec le monde de la Nature> Tout public dès 3 ans / derrière la maison des associations.????????? – ?16h-16h45 :Balade dans le quartier et présentation de l’exposition « Les Couleurs de l’Erdre » par l’association APAGO, avec l’artiste Élise Hallab ponctuée d’une performance sonore de l’artiste Igor Porte.> Tout public / Au départ de la maison des associations de Port Boyer ????? ????? Mercredi 21 Mai, 16h-17h30, dans le parc de la Résidence Autonomie de Port-Boyer. -?Accueil des publics par Ecologirl, échassière de la Compagnie Filou.????? – ?Goûter participatif intergénérationnel animé par l’association Projet Solidaire dans la Cité, moment de partage et de convivialité entre résidents, jeunes, enfants et familles. Le goûter sera préparé à partir de 14h et offert aux participant.e.s à partir de 16h30> Tout public / au sein de la résidence autonomie.????? – ?Exposition de clôture de la semaine artistique de Port-Boyer “Nuit, ombres” proposée par l’amicale laïque de Port-boyer> Tout public / à l’intérieur de la Résidence Autonomie???? – ?Atelier d’écriture et de création artistique de 16h à 17h30 sur le thème “Nuit, ombres”, en clôture de la “semaine artistique de Port-Boyer” organisé par l’Amicale laïque de Port-Boyer, atelier animé par Elsa Saïsset pour Süper Encre et Gwenaël Dupont pour l’Annexe> Tout public / en extérieur, dans le parc de la résidence autonomie??????? – ?Exposition photographique “l’Erdre au fil des saisons” présentée par l’Atelier photographique de l’Erdre et l’association Apago> Tout public / à l’intérieur de la Résidence Autonomie????

Quartier Port-Boyer Nantes Erdre Nantes 44300

https://www.facebook.com/events/1323744625524290?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D