Le Printemps du Projet à Nantes Nord – Quartier Nantes Nord Nantes, 17 mai 2025 10:48, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 –

Gratuit : oui Tout public – Age maximum : 99

Du mardi 20 au samedi 24 mai9e édition du Printemps du projet : Venez nombreux fêter comme il se doit le printemps à Nantes Nord !Une semaine d’événements, d’ateliers et d’animations pour tous.tes pour découvrir l’actualité du Projet urbain Nantes Nord !La 9e édition du Printemps du Projet va se dérouler sur différents sites avec de nombreuses animations et actions. Au programme :- le Forum de l’emploi organisé par l’association Casse Ta Routine et la Maison de l’emploi le 20 mai de 14h à 17h30- Une journée de festivités autour de la protection de l’environnement et de la propreté avec le cheval Billy The Tri le 21 mai- Le petit déjeuner du projet global et balade urbaine le 22 mai- un temps fort Santé le 23 mai à la maison de santé- Découverte de la nouvelle mairie de quartier et repas partagé organisé par le collectif du 24 mai le samedi 24 mai de 12h à 16h ainsi que des animations festives, des temps d’information et d’échanges…Autant d’occasions de mieux comprendre le Projet Global et ses avancées tout en célébrant la dynamique collective et positive de Nantes Nord.Toutes les infos au 02 40 41 61 30 / [dq-nord@mairie-nantes.fr](mailto:dq-nord@mairie-nantes.fr)

Quartier Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300