LE PRINTEMPS DU RIRE JOURNÉE DE CLÔTURE HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Pour clôturer le festival, le Printemps du Rire investit la Halle de La Machine pour une journée entière de spectacles et d’expériences artistiques !

Programme de la journée

– Le lâcher de magiciens de la Compagnie Sans Gravité quatre magiciens coiffés de lampadaires lumineux, surgissant au fil de la journée pour vous surprendre !

– Les installations interactives du collectif 12 Volts, à explorer librement toute la journée. Découvrez le Philmaton, une cabine vidéo pour créer collectivement un film aussi absurde

qu’imprévisible ; et le Téléphone Public, une installation sonore faite de téléphones vintage, de récits à composer et de voix à écouter ou à inventer.

– Deux représentations jeune public proposées par la Compagnie Popatex, le matin et l’après-midi.

– Le concert de l’artiste Dab Rozer, pour finir la journée sur une note musicale, festive et décalée.

Cette journée est pensée comme une série de jeux et découvertes artistiques, où vous circulez, participez, riez et vous émerveiller… venant bousculer joyeusement la Halle de La Machine.

Bon à savoir

À l’occasion de cette journée exceptionnelle, le Minotaure Café ouvrira ses portes en soirée, pour vous permettre de vivre une soirée aussi gourmande, que musicale et hilarante. 12 .

HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

To close the festival, Printemps du Rire takes over the Halle de La Machine for a full day of shows and artistic experiences!

