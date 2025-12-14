LE PRINTEMPS DU RIRE

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-03-13

Avec 70 spectacles dans plus de 50 salles, le Printemps du Rire fait vibrer l’Occitanie durant un mois d’humour éclatant.

Le festival promet une édition riche, variée et festive, avec plusieurs temps forts, des artistes reconnus et une programmation diversifiée de spectacles humoristiques dans toute la région toulousaine stand-up, one-man & one-woman shows, théâtre comique, pièces originales, performances d’artistes confirmés… Pour cette édition 2026, retrouvez des artistes comme Rosa Bursztein, Akim Omiri, Alex Vizorek, Lola Dubini, Umut Köker ainsi que des jeunes talents du tremplin. Que ce soit pour découvrir de nouveaux talents, assister à une grande soirée humoristique au Zénith ou profiter d’un spectacle intimiste, il y a de quoi rire pour tous les goûts !

Les temps forts !

– La Nuit du Printemps L’un des moments les plus attendus du festival une soirée de 2h30 de rires non-stop, avec un plateau d’humoristes reconnus et une ambiance de fête !

– Le off une aventure où l’imprévu et l’inventivité se rencontrent à chaque coin de scène

– Le tremplin une aide pour les humoristes qui souhaitent se professionnaliser, un vrai coup de pouce !

Rire, sinon rien.

Plus de détails sur le site internet du festival www.leprintempsdurire.com .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

With 70 shows in over 50 venues, Printemps du Rire brings a month of dazzling humor to the Occitanie region.

L’événement LE PRINTEMPS DU RIRE Toulouse a été mis à jour le 2025-12-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE