Le Printemps du Théâtre Place d’armes Cuisery

Le Printemps du Théâtre

Place d’armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-26

Vla l’printemps… Et sa 2éme édition du festival de théâtre amateurs !

Cher public, venez partager avec nous des instants de rires et d’émotions transmis par l’amour de la scène de nos comédiens.

Six spectacles, six comédies pour un retour de printemps comme il se doit !

Jeudi 26 mars à 20 h Un jumelage inoubliable Cie La Remigienne de Sornay

Vendredi 27 mars à 20h C’est pas gagné Cie Textes Délires et Cie de St Marcel

Samedi 28 mars à 18h Cocktail impro Cie Les Œufs de Chalon S/Saône, à 20h30 Cuisine et dépendances Cie Les Grandes Petites Scènes de Challex

Dimanche 29 mars à 15h Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse Cie Cirons les planches de Ciry Le Noble et à 18h 30 Le moral des troupes Cie Les Fameux Fonds de Tiroir de Genouilly .

Place d’armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie-cuisery@wanadoo.fr

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L’événement Le Printemps du Théâtre Cuisery a été mis à jour le 2026-03-18 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II