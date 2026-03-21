Le Printemps du Théâtre Place d’armes Cuisery
Le Printemps du Théâtre Place d’armes Cuisery jeudi 26 mars 2026.
Le Printemps du Théâtre
Place d’armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-26
Vla l’printemps… Et sa 2éme édition du festival de théâtre amateurs !
Cher public, venez partager avec nous des instants de rires et d’émotions transmis par l’amour de la scène de nos comédiens.
Six spectacles, six comédies pour un retour de printemps comme il se doit !
Jeudi 26 mars à 20 h Un jumelage inoubliable Cie La Remigienne de Sornay
Vendredi 27 mars à 20h C’est pas gagné Cie Textes Délires et Cie de St Marcel
Samedi 28 mars à 18h Cocktail impro Cie Les Œufs de Chalon S/Saône, à 20h30 Cuisine et dépendances Cie Les Grandes Petites Scènes de Challex
Dimanche 29 mars à 15h Et Dieu créa l’homme, la femme et la maîtresse Cie Cirons les planches de Ciry Le Noble et à 18h 30 Le moral des troupes Cie Les Fameux Fonds de Tiroir de Genouilly .
Place d’armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie-cuisery@wanadoo.fr
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L’événement Le Printemps du Théâtre Cuisery a été mis à jour le 2026-03-18 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II