Le printemps en guinguette Marigné (Les Hauts d’Anjou)

Marigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le Printemps en guinguette vous donne rendez-vous le vendredi 17 avril à Marigné (Les Hauts-d’Anjou), à partir de 18h.

Le Printemps arrive!

Au programme:

– Tournoi de Palets et Mölkky

– Groupe de musique a partir de 20h15

– Bar et restauration sur place

– Crêpes et cookies

– Animations pour les enfants

L’Association Saveurs et Terroirs d’ici associées vous donne rendez-vous, à ne pas manquer ! .

Marigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 33 44 08 asso.saveurs.terroirs@gmail.com

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English :

Le Printemps en guinguette takes place on Friday April 17th in Marigné (Les Hauts-d’Anjou), from 6pm.

L’événement Le printemps en guinguette Marigné (Les Hauts d’Anjou) Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Anjou bleu