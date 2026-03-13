Le printemps en guinguette Marigné (Les Hauts d’Anjou) Les Hauts-d’Anjou
Le printemps en guinguette Marigné (Les Hauts d’Anjou) Les Hauts-d’Anjou vendredi 17 avril 2026.
Le printemps en guinguette Marigné (Les Hauts d’Anjou)
Marigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Le Printemps en guinguette vous donne rendez-vous le vendredi 17 avril à Marigné (Les Hauts-d’Anjou), à partir de 18h.
Le Printemps arrive!
Au programme:
– Tournoi de Palets et Mölkky
– Groupe de musique a partir de 20h15
– Bar et restauration sur place
– Crêpes et cookies
– Animations pour les enfants
L’Association Saveurs et Terroirs d’ici associées vous donne rendez-vous, à ne pas manquer ! .
Marigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 33 44 08 asso.saveurs.terroirs@gmail.com
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English :
Le Printemps en guinguette takes place on Friday April 17th in Marigné (Les Hauts-d’Anjou), from 6pm.
L’événement Le printemps en guinguette Marigné (Les Hauts d’Anjou) Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Anjou bleu