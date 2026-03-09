Le printemps est là -Lectures Espace éphémère médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

Le printemps est là -Lectures

Espace éphémère médiathèque Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 15:00:00

fin : 2026-04-09 15:45:00

Date(s) :

2026-04-09

Le printemps est là !

Le printemps arrive et avec lui tout un monde se réveille. Les animaux sortent de leurs cachettes pour se glisser dans les histoires.

.

Espace éphémère médiathèque Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring is here!

Spring is here, and with it a whole world awakens. Animals come out of their hiding places and into the stories.

L’événement Le printemps est là -Lectures Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme