Le printemps est là -Lectures Espace éphémère médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

Espace éphémère médiathèque Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-04-09 15:00:00
fin : 2026-04-09 15:45:00
2026-04-09
Le printemps est là !
Le printemps arrive et avec lui tout un monde se réveille. Les animaux sortent de leurs cachettes pour se glisser dans les histoires.
Espace éphémère médiathèque Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
Spring is here!
Spring is here, and with it a whole world awakens. Animals come out of their hiding places and into the stories.
