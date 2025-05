LE PRINTEMPS HUMAN.ONE – JARDIN RAYMOND VI Toulouse, 17 mai 2025 10:00, Toulouse.

Haute-Garonne

LE PRINTEMPS HUMAN.ONE JARDIN RAYMOND VI Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-17

Un événement solidaire et festif au cœur de Toulouse !

L’association Human.One, engagée dans la lutte contre toutes les formes de violences, organise sa première édition du Printemps Human.One.

Sur place, une vingtaine de créateurs (artisanat, illustration, bijoux, textile, bien-être, etc.) autour d’un marché engagé et accessible. Chaque stand est soigneusement sélectionné pour sa démarche artistique mais aussi pour ses valeurs humaines, éthiques ou écologiques. En plus du marché, retrouvez des animations, des ateliers participatifs yoga, sophrologie, danse, chorale… Et des stands de sensibilisation. .

JARDIN RAYMOND VI Allées Charles de Fitte

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie humanoneteam@gmail.com

English :

A festive solidarity event in the heart of Toulouse!

German :

Ein solidarisches und festliches Ereignis im Herzen von Toulouse!

Italiano :

Un evento di solidarietà nel cuore di Tolosa!

Espanol :

¡Un evento festivo y solidario en el corazón de Toulouse!

L’événement LE PRINTEMPS HUMAN.ONE Toulouse a été mis à jour le 2025-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE