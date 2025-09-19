Le Printemps Lille, histoire et coulisses d’une institution du Nord Lannoy

Le Printemps Lille, histoire et coulisses d’une institution du Nord Lannoy vendredi 19 septembre 2025.

Le Printemps Lille, histoire et coulisses d’une institution du Nord

39/45 RUE NATIONALE LILLE Lannoy Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 11:00:00

fin : 2025-09-19 12:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

Conférence et visite guidée au cœur de la locomotive du commerce lillois.

Il y a tout juste 63 ans, à l’automne 1962, était inauguré le nouveau Printemps de Lille.

Avec sa surface totale gigantesque de près de 30000 m², ses éclairages artificiels puissants, son parking intégré perché sur le toit, son conditionnement d’air et son supermarché en libre service, ce grand magasin ultra moderne, symbole des Trente Glorieuses, est le premier en France à adopter les codes et innovations des department stores américains.

Pour sa quatrièm édition, vous êtes invités à parcourir les dédales de cette institution du commerce, dont les origines remontent à 1894. Des Galeries Lilloises au Printemps d’aujourd’hui, un fabuleux voyage entre architecture, mode et histoire. .

39/45 RUE NATIONALE LILLE Lannoy 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 62 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Printemps Lille, histoire et coulisses d’une institution du Nord Lannoy a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme