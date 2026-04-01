Le printemps s’invite au marché des producteurs Thiéfosse

Thiéfosse

Le printemps s’invite au marché des producteurs

ZAE du Val de la Moselotte Thiéfosse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 08:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le printemps est enfin de retour au Marché des Producteurs de la Ferme aux Hirondelles. Et quel plus beau symbole que celui des oiseaux, pour fêter l’arrivée du printemps? Nous aurons donc le plaisir de les redécouvrir au marché, à travers une série de magnifiques clichés de Sylvain Mangel et Gilles Gounant (photographes animaliers) qui vous transmettront leur passion et commenteront leurs belles observations. Vous pourrez également apprendre à fabriquer vos propres nichoirs et prendre des conseils pour le nourrissage avec Marie (Esprit Perma) qui proposera un atelier de confection à partir de 10h. Christophe (le semeur de son), vous fera lui, découvrir les vocalises de ces petites bêtes à plumes, grâce à ses incroyables appeaux et autres objets sonores. Sébastien Gamp (élevage Gamp) sera également présent avec ses volatiles vivants pour garnir les poulaillers et illustrer le tout. Pour compléter, plusieurs artisans locaux (autour des thèmes des oiseaux et de la Nature), seront présents autour des producteurs locaux habituels. La matinée se terminera en musique avec le groupe Two MagnetsTout public

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ZAE du Val de la Moselotte Thiéfosse 88290 Vosges Grand Est +33 6 42 66 08 63

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English :

Spring has finally sprung at the Ferme aux Hirondelles Farmers’ Market. And what better symbol than birds, to celebrate the arrival of spring? We’ll have the pleasure of rediscovering them at the market, through a series of magnificent shots by Sylvain Mangel and Gilles Gounant (wildlife photographers), who will share their passion and comment on their beautiful observations. You can also learn how to make your own nesting boxes and get advice on feeding with Marie (Esprit Perma), who will be running a workshop from 10am. Christophe (le semeur de son), for his part, will introduce you to the vocalizations of these small feathered creatures, thanks to his incredible bird calls and other sound objects. Sébastien Gamp (élevage Gamp) will also be on hand with his live birds to fill the hen houses and illustrate the event. To round things off, a number of local artisans (on the themes of birds and nature) will be present alongside the usual local producers. The morning will end with music by the group Two Magnets

L’événement Le printemps s’invite au marché des producteurs Thiéfosse a été mis à jour le 2026-04-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES