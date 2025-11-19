LE PRINTEMPS – THEATRE EURYDICE ESAT – PLAISIR Plaisir

LE PRINTEMPS Début : 2026-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

SITIO CieThéâtre Marionnette Théâtre d’objetsDès 14 ans / 1h15______________________L’histoire…Diane et Mathis vivent à cinq siècles de distance. Tout semble les séparer.Lui peintre religieux, elle héritière d’un abattoir . Mis en relation par la magie de la marionnette, LePrintemps va les réunir autour d’une même révolte, cellenourrie du dégoût pour la démesure humaine .Avec poésie, humour noir et burlesque, la Cie SITIO convoque symboles et mythes religieux pour interroger des enjeux contemporains.______________________DistributionTexte : François CouderMise en scène : François Couder et Thomas ClaretMusique : Andres HernandezLumière : Jessica ManeveauMarionnettes : Sébastien Puech et Delphine CerfCostumes : Camille VallatAvec : Yejin Choi, Fabien Joubert, Pierre Lefebvre et Sebastian MoyaAvec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture. Dans le cadre de l’aide à la résidence de création.En partenariat avec le Théâtre de Châtillon

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE EURYDICE ESAT – PLAISIR 59 RUE CLAUDE CHAPPE 78370 Plaisir 78