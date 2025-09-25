Le prix du roman qui fait du bien Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

La 7ème édition du Prix du roman qui fait du bien , les 25, 26 et 27 septembre 2025 !

Nous l’avons tous expérimenté au moins une fois au cours de notre vie parfois, on referme un roman avec un sentiment heureux, voire joyeux. Il nous a apporté un plaisir littéraire mais il nous a aussi fait sourire, rire, voyager, rêver… Il nous a enrichi, nourri, emporté, nous a (re) donné envie d’aller vers les autres, peut-être même de se lancer dans une aventure. Bref, il nous a fait du bien en nous permettant de nous extraire de la réalité.

L’idée originale du Prix du Roman qui fait du bien consiste à mêler le regard acéré d’écrivain(e)s

reconnu(e)s avec celui, plus spontané mais tout aussi passionné, de lecteurs fontvieillois.



Programme



Vendredi 27 septembre

18h Projection de L’homme aux mille visages au cinéma l’Eden

Un documentaire exceptionnel, diffusé en présence de Sonia Kronlund, la réalisatrice et auteure du livre au titre éponyme publié chez Grasset. L’histoire d’un homme qui, à chaque rencontre, change de prénom, de métier, de pays d’origine et n’hésite pas à vivre avec quatre femmes en même temps. Une enquête incroyable sur un imposteur aux mille vies imaginaires.



21h Concert et lecture sur le parvis du Château de Montauban en partenariat avec Les Fêtes des Quatre Saisons.

Le Dernier Amour de Fauré

La relation amoureuse de Gabriel Fauré avec Marguerite Hasselmans, témoin des vingt-quatre dernières années de la vie du compositeur français, a inspiré à la pianiste Aline Piboule et à l’écrivain Pascal Quignard une conversation intime entre la musique et les mots chacun prête sa voix à un programme intimiste articulant piano et récit. S’y dessine un visage secret du maître, bien au-delà de la souffrance générée au soir de sa vie par une forme cruelle de surdité. Programme musical Gabriel Fauré, Improvisation, Barcarolles n°9 à 13, Nocturnes n°11 à13, Thèmes et variations.



Samedi 28 septembre

11h Rencontre avec notre invitée d’honneur, Françoise Nyssen, au cinéma l’Eden

15h30 Remise du Prix du Roman qui fait du bien sous les Halles à Fontvieille suivie des signatures du ou de la lauréat(e) et des écrivain(e)s présent(e)s

17h00 Projection et rencontre avec Jacques Ferrandez

Projection du documentaire sur son travail de dessinateur à partir du roman de Jean Giono Le chant du monde . Présentation de son nouveau roman graphique, La théorie d’Alger , avec projection de nombreuses planches. L’auteur signera et dédicacera en avant-première son ouvrage publié aux Éditions Actes-Sud .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 79 02

English :

The 6th edition of the ‘Prix du roman qui fait du bien’, on 25th, 26th and 27th of September 2025!

German :

Die 6. Ausgabe des „Prix du roman qui fait du bien“ am 25., 26., und 27. September 2025!

Italiano :

La 7ª edizione del « Prix du roman qui fait du bien », il 25, 26 e 27 settembre 2025!

Espanol :

La 7ª edición del « Prix du roman qui fait du bien », ¡los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2025!

